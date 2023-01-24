В администрации района рассказали о заключении муниципального контракта на проведение работ по благоустройству дворовых территорий. Они начнутся не позднее 17 апреля 2023 года, сообщает информационный портал sovainfo.

Все работы по ремонту городских дворов будут проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В планах — отремонтировать внутридворовые проезды, возвести новые детские и спортивные комплексы, тротуарные дорожки.

За выполнение благоустройства подрядная организация приступит не позднее 17 апреля. Дворы преобразятся по адресам:

Стара-Загора, 84а;

Физкультурная, 98;

Московское шоссе, 147;

Победы, 97, 97а, 97б;

проспект Карла Маркса, 280;

Ново-Вокзальная, 138.

Фото: администрация Промышленного района