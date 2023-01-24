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    В Самаре нашли подрядчика, который обновит дворы в Промышленном районе

    24.01.2023

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    В Самаре нашли подрядчика, который обновит дворы в Промышленном районе

    В администрации района рассказали о заключении муниципального контракта на проведение работ по благоустройству дворовых территорий. Они начнутся не позднее 17 апреля 2023 года, сообщает информационный портал sovainfo.

    Все работы по ремонту городских дворов будут проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В планах — отремонтировать внутридворовые проезды, возвести новые детские и спортивные комплексы, тротуарные дорожки.

    За выполнение благоустройства подрядная организация приступит не позднее 17 апреля. Дворы преобразятся по адресам:

    • Стара-Загора, 84а;
    • Физкультурная, 98;
    • Московское шоссе, 147;
    • Победы, 97, 97а, 97б;
    • проспект Карла Маркса, 280;
    • Ново-Вокзальная, 138.

    Фото: администрация Промышленного района

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    В Самаре нашли подрядчика, который обновит дворы в Промышленном районе

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