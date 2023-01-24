В администрации района рассказали о заключении муниципального контракта на проведение работ по благоустройству дворовых территорий. Они начнутся не позднее 17 апреля 2023 года, сообщает информационный портал sovainfo.
Все работы по ремонту городских дворов будут проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В планах — отремонтировать внутридворовые проезды, возвести новые детские и спортивные комплексы, тротуарные дорожки.
За выполнение благоустройства подрядная организация приступит не позднее 17 апреля. Дворы преобразятся по адресам:
Фото: администрация Промышленного района
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