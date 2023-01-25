В эти выходные, 28 и 29 января, в Самаре во второй раз состоятся детско-юношеские соревнования по единоборствам на Кубок губернатора, пишет oboz.info. Главный приз разыграют среди более тысячи спортсменов в возрасте от шести до 17 лет из 25 регионов страны, а также из Казахстана.

Открытый формат турнира позволит спортсменам повысить уровень своего мастерства в соревнованиях по тхэквондо и кикбоксингу (в разделах ORIGINAL и POINT-CONTACT), в ринговых разделах кикбоксинга (FULL-CONTACT и K-1), а также в двух разделах бразильского джиу-джитсу (GI и NO-GI).

Почетными гостями станут президент Федерации тхэквондо ИТФ России Сергей Сейранов, член бюро центрального совета Союза машиностроителей России, почетный гражданин Самары Владимир Аветисян, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец смешанных единоборств Джефф Уильям Монсон.

На торжественном открытии, которое состоится 28 января в 15:00, в самарском ССК «Дворец спорта» пройдут поединки с участием профессиональных борцов и гала-концерт.