Новокуйбышевская «Нова» на выездном матче регулярного чемпионата России среди мужских команд Суперлиги встретилась с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), пишет oboz.info.

«Нова» по ходу встречи вела по партиям 1:0, 2:1, но победитель матча определился по тай-брейку. В укороченной партии новокуйбышевцы отыграли три матчбола и второй раз выиграли в сезоне.

После этого тура «Нова» поднялась с последнего места турнирной таблицы строкой выше, записав себе в актив восемь очков.