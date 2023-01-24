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    Волейболисты из Новокуйбышевска победили «Динамо» на чемпионате России

    24.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Гандбольная «Лада» из Тольятти выиграла матч с «Динамо-Синара»

    Новокуйбышевская «Нова» на выездном матче регулярного чемпионата России среди мужских команд Суперлиги встретилась с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), пишет oboz.info.

    «Нова» по ходу встречи вела по партиям 1:0, 2:1, но победитель матча определился по тай-брейку. В укороченной партии новокуйбышевцы отыграли три матчбола и второй раз выиграли в сезоне.

    После этого тура «Нова» поднялась с последнего места турнирной таблицы строкой выше, записав себе в актив восемь очков.

    ТЭГИ:
    Волейболисты из Новокуйбышевска победили «Динамо» на чемпионате России

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