Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области в своем телеграм-канале сообщает о том, что «Энергетический техникум» ( ул. Самарская, 205А сквозная на ул. Садовая, 214а) по-прежнему охраняется государством. Здание является памятником архитектуры. Соответствующие нормативные правовые акты продолжают действовать и сейчас.

По информации УГООКН региона, приказ об утверждении предмета охраны указанного памятника архитектуры отменен в целях его последующего уточнения. Корректировка будет завершена в феврале.

В целом за 2022 год управлением издано более 30 приказов о включении выявленных объектов в реестр объектов культурного наследия, более 10 приказов об утверждении либо уточнении предметов охраны объектов культурного наследия и ряд других нормативно-правовых актов.