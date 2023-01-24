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    Энергетический техникум в Самаре как памятник архитектуры охраняется государством

    24.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области в своем телеграм-канале сообщает о том, что «Энергетический техникум» ( ул. Самарская, 205А сквозная на ул. Садовая, 214а) по-прежнему охраняется государством. Здание является памятником архитектуры. Соответствующие нормативные правовые акты продолжают действовать и сейчас.
    По информации УГООКН региона, приказ об утверждении предмета охраны указанного памятника архитектуры отменен в целях его последующего уточнения. Корректировка будет завершена в феврале.
    В целом за 2022 год управлением издано более 30 приказов о включении выявленных объектов в реестр объектов культурного наследия, более 10 приказов об утверждении либо уточнении предметов охраны объектов культурного наследия и ряд других нормативно-правовых актов.

    ТЭГИ:
    Энергетический техникум в Самаре как памятник архитектуры охраняется государством

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