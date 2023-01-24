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    В Красноглинском районе Самары в этом году благоустроят три двора

    24.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Красноглинском районе Самары в этом году благоустроят три двора

    Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Последний инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

    Как сообщает пресс-служба администрации Самары в телеграм-канале, в Красноглинском районе приведут в порядок три двора:

    • Управленческий, ул. Кузнецова, 13
    • Управленческий, ул. Коптевская, 7
    • Управленческий, ул. Крайняя, 22.

    В число работ войдут обновление внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек, а также обустройство парковочных карманов. Во дворах установят малые архитектурные формы, скамейки и урны, а также высадят деревья и сделают освещение.

    ТЭГИ:
    В Красноглинском районе Самары в этом году благоустроят три двора

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