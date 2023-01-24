Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Последний инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

Как сообщает пресс-служба администрации Самары в телеграм-канале, в Красноглинском районе приведут в порядок три двора:

Управленческий, ул. Кузнецова, 13

Управленческий, ул. Коптевская, 7

Управленческий, ул. Крайняя, 22.

В число работ войдут обновление внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек, а также обустройство парковочных карманов. Во дворах установят малые архитектурные формы, скамейки и урны, а также высадят деревья и сделают освещение.