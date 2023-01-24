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    Глава Самары посетила пункт сбора гуманитарной помощи военнослужащим в Кировском районе

    24.01.2023

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    Глава Самары посетила пункт сбора гуманитарной помощи военнослужащим в Кировском районе

    В Зубчаниновке, на улице Офицерской, 215 находится точка сбора предметов первой необходимости «Своих не бросаем». Здесь для нужд военных принимают продукты питания, теплую одежду, печки, свечи и другие вещи. Рядом с жилым домом по этому адресу установили гараж, в котором хранится помощь перед отправкой военным.

    Благодаря этому пункту с начала СВО на нужды армии отправили около 45 тонн груза. Его доставкой занимаются волонтеры. По словам председателя ТОС «Зубчаниновка» Зои Понамаревой, удалось собрать и финансовую помощь в размере 1,5 млн рублей.

    Также Елена Лапушкина осмотрела небольшое помещение храма на улице Магистральная, 131, где активные жители производят камуфляжные сетки для фронта. Сюда приезжают волонтеры со всего города и даже из соседних населенных пунктов, чтобы обучиться плетению.

    Желающих так много, что глава города предложила самарцам выбрать еще одно помещение в другом районе, где люди могут применить свои умения.

    Фото автора

    ТЭГИ:
    Глава Самары посетила пункт сбора гуманитарной помощи военнослужащим в Кировском районе

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