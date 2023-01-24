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    Армен Бенян призвал жителей Самары проходить диспансеризацию и профосмотры

    24.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Армен Бенян призвал жителей Самары проходить диспансеризацию и профосмотры

    Министр здравоохранения Самарской области отметил, что забота о своем здоровье должна стать нормой жизни каждого. Своевременная комплексная проверка организма необходима для предотвращения болезней и повышению качества жизни, сообщает официальная группа ведомства в соцсеиях.

    Предупредить развитие различных болезней поможет диспансеризация. Вовремя найденное заболевание на ранних стадиях всегда легче лечить, чем его запущенную форму. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

    ТЭГИ:
    Армен Бенян призвал жителей Самары проходить диспансеризацию и профосмотры

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