Министр здравоохранения Самарской области отметил, что забота о своем здоровье должна стать нормой жизни каждого. Своевременная комплексная проверка организма необходима для предотвращения болезней и повышению качества жизни, сообщает официальная группа ведомства в соцсеиях.

Предупредить развитие различных болезней поможет диспансеризация. Вовремя найденное заболевание на ранних стадиях всегда легче лечить, чем его запущенную форму. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.