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    Имущество Самарского подшипникового завода выкупила жительница Грозного

    24.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Имущество Самарского подшипникового завода выкупила жительница Грозного

    В областной столице продолжают распродавать имущество подшипникового завода, расположенного на улице Калинина, сообщает информационный портал samara.kp.

    Предпринимательница из города Грозный предложила за лот чуть более 40 млн рублей. На торги был выставлен земельный участок площадью 25 924 кв. м, здание центральной лаборатории, корпус ширпотреба и прочее. Теперь, в течение пяти дней с даты проведения торгов, будет заключен договор купли-продажи.

    ТЭГИ:
    Имущество Самарского подшипникового завода выкупила жительница Грозного

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