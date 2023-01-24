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    В Самаре заработали еще 162 камеры видеонаблюдения

    24.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре заработали еще 162 камеры видеонаблюдения

    Их установила компания «Ростелеком» на улицах и площадях города. Теперь количество камер видеонаблюдения приблизилось к 500. 

    Как сообщает департамент информационных технологий и связи Самарской области, камеры интегрировали в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», предназначенный для обеспечения правопорядка.

    Записи с камер передают в центр обработки данных ГБУ СО «Безопасный регион». Видео объемом в один петабайт хранятся на серверах провайдера. За обстановкой наблюдают дежурные операторы. Они передают информацию о нарушителях общественного порядка в правоохранительные органы.

    Благодаря камерам в прошлом году в Самарской области удалось расследовать 76 преступлений.

    ТЭГИ:
    В Самаре заработали еще 162 камеры видеонаблюдения

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