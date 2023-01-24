Их установила компания «Ростелеком» на улицах и площадях города. Теперь количество камер видеонаблюдения приблизилось к 500.

Как сообщает департамент информационных технологий и связи Самарской области, камеры интегрировали в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», предназначенный для обеспечения правопорядка.

Записи с камер передают в центр обработки данных ГБУ СО «Безопасный регион». Видео объемом в один петабайт хранятся на серверах провайдера. За обстановкой наблюдают дежурные операторы. Они передают информацию о нарушителях общественного порядка в правоохранительные органы.

Благодаря камерам в прошлом году в Самарской области удалось расследовать 76 преступлений.