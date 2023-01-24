24.01.2023
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Администрация Самары напоминает: благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» по желанию граждан преображаются общественные пространства. Самарцам предлагается выбрать территории для благоустройства в 2024 году.
Как поясняют специалисты, на основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован ТОП общественных пространств для рейтингового голосования. По его итогам территории-победители комплексно благоустроят с учетом мнения жителей в будущем году.
Предложения принимаются до 17:00 30 января 2023 года:
по телефону «горячей линии» — 266-54-54;
по почте — Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой «Комфортная городская среда»;
на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары — https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otb… .
Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке. Предложение должно содержать:
— фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;
— номер контактного телефона;
— наименование общественной территории.
Фото: Ксения Ястребова
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