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    Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»

    24.01.2023

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    Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»

    Администрация Самары напоминает: благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» по желанию граждан преображаются общественные пространства. Самарцам предлагается выбрать территории для благоустройства в 2024 году.

    Как поясняют специалисты, на основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован ТОП общественных пространств для рейтингового голосования. По его итогам территории-победители комплексно благоустроят с учетом мнения жителей в будущем году.

    Предложения принимаются до 17:00 30 января 2023 года:
    по телефону «горячей линии» — 266-54-54;
    по почте — Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой «Комфортная городская среда»;
    на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары — https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otb… .

    Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке. Предложение должно содержать:
    — фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;
    — номер контактного телефона;
    — наименование общественной территории.

    Фото: Ксения Ястребова

    ТЭГИ:
    Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»

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