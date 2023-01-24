Администрация Самары напоминает: благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» по желанию граждан преображаются общественные пространства. Самарцам предлагается выбрать территории для благоустройства в 2024 году.

Как поясняют специалисты, на основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован ТОП общественных пространств для рейтингового голосования. По его итогам территории-победители комплексно благоустроят с учетом мнения жителей в будущем году.

Предложения принимаются до 17:00 30 января 2023 года:

по телефону «горячей линии» — 266-54-54;

по почте — Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой «Комфортная городская среда»;

на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары — https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otb… .

Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке. Предложение должно содержать:

— фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;

— номер контактного телефона;

— наименование общественной территории.

Фото: Ксения Ястребова