В понедельник, 23 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание, участие в котором приняли руководители министерств, ведомств, главы муниципальных образований Самарской области. На повестке – вопросы реализации национальных проектов и программ, а также оперативная обстановка в регионе.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозам, в связи с понижением температур на реках области установился ледостав. Инцидентов на водных объектах за минувшую неделю не произошло.

18-19 января осуществлялся контроль и дежурство при проведении мероприятий, посвященных православному празднику Крещения Господня. Всего на территории области было оборудовано 74 купели. В купаниях приняли участие более 14 тысяч человек. Для обеспечения безопасности было задействовано 1195 человек, 361 единица техники. Чрезвычайных ситуаций не произошло.

По данным Приволжского УГМС, предстоящая неделя будет без осадков, ночные температуры будут сохраняться в пределах от -12 до -17 градусов. Дневные – от -6 до -10.

Дмитрий Азаров в ходе оперативного совещания потребовал от профильных органов власти разъяснений, по каким причинам в ряде учреждений образования Самарской области не был обеспечен должный температурный режим в период сильных морозов. Глава региона рассказал, что получил обращения от земляков, родителей детей о проблемах теплоснабжения в некоторых школах и детских садах.

—Кроме того, Центр управления регионом отфиксировал от жителей, родителей целый ряд обращений, которые были направлены в Минобр и в муниципалитеты. Доложите, что сделано, – потребовал губернатор от министра образования Виктора Акопьяна в ходе оперативного совещания.

Так, жители Сызранского района просили губернатора обратить внимание на школу в селе Ивашевка, где температура в классах и спортзале после каникул не поднималась выше 15 градусов. После публикаций в социальных сетях ситуация была взята на контроль, для проверки температурного режима в сельскую школу выехала комиссия с участием представителей прокуратуры. Проблемы с отоплением также были выявлены еще в нескольких образовательных учреждениях Сызранского района.

—Мы вместе с главой района проработали вопрос. Образовательное учреждение в Ивашевке, где обучается 50 детей, временно закрыто. Сейчас меняется система отопления в спортивном зале и будет сделан косметический ремонт. Дети организованно сейчас доставляются в соседнее образовательное учреждение в селе Чекалино. С родителями встречались, вопрос держим на контроле, – доложил министр образования региона. – В школе в селе Печерское вопрос закрыли, отопление отрегулировали. По ситуации в детско-юношеской спортивной школе в поселке Варламово сейчас вместе с Главой района отрабатываем.

Как уточнил Виктор Акопьян, причина проблем с теплоснабжением данных учреждений – изношенность систем отопления. Вместе с тем, по его словам, администрация Сызранского района не подавала заявок на проведение ремонтных работ, проектно-сметной документации нет. Дмитрий Азаров поручил руководителю Минобра подготовить подробную справку по этим образовательным учреждениям Сызранского района, а также обозначил необходимость предметно разобрать возникшую ситуацию с местной администрацией и причины возникновения проблемы.

—Если о проблемах знали, то почему не заявляли, не предпринимали меры, не обращались за помощью. Если не знали – еще хуже. С главой района очень серьезную работу надо провести, – подчеркнул Дмитрий Азаров, назвав возникшую ситуацию с теплоснабжением учреждений образования недопустимой.

Также министр образования доложил, что были проблемы с отоплением в детском саду «Солнышко» в Кинеле, в Тольятти – в детском саду №34, школах №33 и №86. По словам Акопьяна, с главами городов вопросы были отработаны, в основном благодаря регулировке систем подачи отопления.

—Коллеги, странно слышать, что в такой момент, когда заранее мы знали о низких температурах, мы еще и еще раз не проверили все, что касается системы отопления, функционирования систем жизнеобеспечения образовательных учреждений. Обращаю на это ваше внимание, – отметил Дмитрий Азаров.

Виктор Акопьян отметил, что сейчас с главами муниципалитетов, где выявлены проблемы с теплоснабжением учреждений образования, прорабатывается вопрос проведения капитальных ремонтов зданий, в первую очередь, модернизации систем отопления.

Губернатор поручил руководителю минобра и заместителю председателя правительства Самарской области Александру Фетисову взять вопрос на контроль.

—Поручаю в кратчайшие сроки разобраться, принять все меры по обеспечению должных температурных режимов и корректировки планов ремонтов как на уровне муниципалитета, так и, если нужно, на уровне министерства. МинЖКХ попрошу подключиться и посмотреть, нужна ли там экспертиза, дополнительная помощь, обеспечить все необходимые консультации и проведение работ в случае необходимости, – сказал Дмитрий Азаров.

Отдельное внимание на оперативном совещании было уделено вопросам реализации нацпроектов. Руководитель области нацелил министров и глав муниципалитетов на необходимость исполнения всех показателей национальных проектов, а также на своевременность заключения договоров и доведения бюджетных средств. Глава региона отметил: там, где уже намечаются отставания по срокам исполнения, необходимо принимать меры взыскания.

—В особой ситуации, когда страна напряженно работает, чтобы приблизить победу, поддерживает семьи военнослужащих, каждая бюджетная копейка должна быть освоена самым эффективным образом. Никаких неосвоений в этом году быть не может, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Время особое, по этому особому времени надо мерить и себя, и свое отношение к делу. Я хотел бы, чтобы все коллеги об этом еще раз подумали, осознали, собрали коллективы своих министерств, администраций и еще раз задачи обозначили. Необходимый результат – это полное, стопроцентное исполнение всех поставленных задач и показателей.

Глава региона также обратил внимание на важность соблюдения сроков оформления документов. Малейшие задержки могут привести к отставаниям по реализации нацпроектов, чего ни в коем случае допустить нельзя. Если проектом была предусмотрена закупка иностранного оборудования, с поставками которого наблюдаются сбои, необходимо заблаговременно искать отечественные аналоги и вносить соответствующие корректировки в программы.

—Все, что касается форс-мажорных обстоятельств, нужно предвидеть и заниматься предметно уже сейчас, в первом квартале текущего года, чтобы никаких рисков неисполнения не возникало, – подчеркнул Дмитрий Азаров.