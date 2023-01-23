Муниципальный центр управления Самары объединяет в единую базу горячие линии, социальные сети, мессенджеры и официальные письменные обращения граждан. Все желающие могут подписаться на официальный паблик структуры ВКонтакте https://vk.com/mcu_samara.

Здесь публикуется много полезной и оперативной информации. Так, благодаря использованию современных систем обратной связи, таких как «Инцидент-менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе» МЦУ не только фиксирует и отрабатывает сообщения, но и анализирует массив комментариев, выделяя наиболее острые темы.

За 2022 год МЦУ зафиксировано и передано в работу 181 558 сообщений, поступивших через систему «Инцидент-менеджмент», платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», официальные письменные обращения граждан и «горячую линию» единой дежурно-диспетчерской службы. В основном сообщения самарцев касались тем ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, общественного транспорта и образования.

Как отмечают в МЦУ, каждое поступившее сообщение обрабатывается и направляется ответственным специалистам. В центре работают все районные администрации и профильные департаменты, которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с ресурсоснабжающими и обсуживающими организациями. Это позволят оперативно реагировать на запросы самарцев и решать возникшие проблемы.

Специалисты поясняют — для того, чтобы сообщение попало в зону видимости платформы «Инцидент-менеджмент», достаточно оставить комментарий в городском паблике или на странице органа власти в социальных сетях. Система мониторинга автоматически зафиксирует сообщение. После обработки сообщения ответ поступит на той же площадке, на которой оно было размещено.

Задавать свои вопросы можно не только в социальных сетях, но и, например, через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Специальный виджет, откуда можно напрямую перейти на платформу, размещен на официальном сайте администрации Самары (samadm.ru) и портале «Госуслуги».