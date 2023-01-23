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    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская

    24.01.2023

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    Автор:

    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (линии метрополитена) по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

    Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

    ТЭГИ:
    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская

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