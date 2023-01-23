В 2022 году в музее Алабина запустили проект «Сохранить как». В четверг, 19 января, в его рамках провели церемонию вручения премии за развитие архитектурного наследия Самары «Старый новый город». На награждении присутствовали самые яркие представители местного комьюнити: жители, которые сумели спасти свои дома от сноса, владельцы заведений, восстановившие аутентичные интерьеры, журналисты, градозащитники, архитекторы, урбанисты и волонтеры. Они наполняют улицы новыми смыслами, создают уют и комфорт.

— Проект «Сохранить как» продлится два года, — говорит директор музея Алабина Андрей Кочетков. — Раньше мне было до боли обидно смотреть на то, как люди вкладывали огромное количество средств, сил, времени и душу в сохранение исторических зданий, а их практически никто не хвалит. Наоборот, очень много негативных комментариев писали в интернете «диванные реставраторы». Очень важно активных горожан хвалить и чествовать.

Первая номинация — «Маленькая добрая реновация», в ней были представлены коммерческие объекты площадью до 500 кв. метров. Победителем выбрали питейную «Кипятокъ», которая находится на улице Ленинградской с 2007 года. Заведение открылось в здании знаменитой аптеки Николая Позерна. С 1874 года и после революции на первом этаже продолжала работать аптека. Второй этаж занимали коммунальные квартиры. Сейчас тут находится одно из самых уютных заведений в городе, владельцы которого чтут традиции и историю.

«Большая добрая реновация» — это коммерческие объекты до 2 000 кв. метров. Здесь главным достижением посчитали масштабный проект, реализованный в здании кухмистерской фон Вакано. Владельцам гастропаба «1903» удалось практически с нуля восстановить убранство пивного ресторана товарищества Жигулевского пивоваренного завода.

«Масштабной доброй реновацией» стал центр труда и отдыха «Станкозавод» на улице Куйбышева. Он размещается на бывшей территории предприятия, история которого началась в 1876 году. Изначально здесь находился механический завода «Бенке и К°».

Номинация «История в деталях» — уже про создание комфортной среды для частной жизни в здании исторической архитектуры. По праву самым выдающимся собственником стал Вячеслав Вершинин. Около девяти лет назад он выкупил и реконструировал бывшую городскую усадьбу купца Поташина 1880-х годов постройки. Она состоит из двухэтажного каменного жилого дома, флигеля на подвальном этаже, кладовой, деревянной избы, обложенной кирпичом.

Были и награды для активных граждан. Например, в номинации «Фокус внимания» представили коллективы, которые смогли сохранить историческую недвижимость. Музей отметил защитников элеватора, расположенного на улице Засекина со стороны реки Самары. Несмотря на то, что строительство объекта завершилось только в 1980 году, он представляет собой выдающийся образец инженерной мысли прошлого. Это первый вертикальный зерновой элеватор в СССР, при его возведении использовали самый передовой по тем временам метод — скользящую опалубку. Высота постройки — 65 метров.

В «Фокусе внимания» отметили собственников. Жители флигеля усадьбы Александра Зеленко на улице Самарская, 179 доказали своим примером, что всё возможно, главное — опускать руки. Их дом был построен в 1902 году. Однажды он исчез из реестра памятников архитектуры и попал под снос. Жильцы боролись пять лет. Одна из собственниц Нина Казачкова за это время стала известной градозащитницей. Теперь она возглавляет Самарское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Ожидается, что премия «Старый новый город» станет ежегодной. В следующий раз к определению победителей привлекут не только экспертов, но и простых самарцев. Также будут проходить ежемесячные встречи и консультации экспертов, серии социокультурных акций. Запланированы презентации художественных проектов во дворах, иммерсивные выставки и другие события.

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