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    На перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перенесут трамвайные линии

    23.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перенесут трамвайные линии

    Этот вопрос обсудили на совещании, которое провел первый замглавы Самары Владимир Василенко. Как сообщает пресс-служба городской администрации, МП «Трамвайно-троллейбусное управление» выдали технические условия для переустройства линии.

    — Вопрос — на стадии согласования. Материалы заказаны, сроки поставки необходимо увязать с проектом производства работ. Их график планируется предоставить к середине недели, — рассказал заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства Александр Богданов. — После монтажа линии и переподключения контактной сети организуют перезапуск трамваев – они пойдут по новым рельсам в оба направления. При этом трамвайные пути в районе перекрестка будут располагаться не на середине проезжей части, а на несколько метров ближе к тротуару. Переустройство линии позволит завершить вынос водопроводной магистрали и в дальнейшем обеспечить возможность стабильного трамвайного сообщения. 

    На перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перенесут трамвайные линии

    Во время работ на линии на Красноармейской с левым поворотом на Галактионовскую и в обратном направлении продолжат ходить трамваи. Транспорт будет следовать по старому полотну. 

    — Затем, после переустройства, специалисты обеспечат стыковку с новыми путями. В целях минимизации неудобств для горожан это сделают в ночное время, — пояснил первый вице-мэр Самары. — А все работы займут около 14 дней.

    Затем потребуется временное перекрытие перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской для возведения тягово-понизительной подстанции в зоне метростроя. Там в будущем расположится станционный комплекс.

    На перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перенесут трамвайные линии

    Планируется, что и во время строительства сохранится движение трамваев. Они будут ездить уже по новой линии, с левым поворотом с Красноармейской на Галактионовскую и обратно с правым поворотом с улицы Галактионовской на улицу Красноармейскую. Кроме того, те маршруты, которые ходят по улице Фрунзе, перенаправят на вышеуказанную ветку.

    По словам Владимира Василенко, установившаяся морозная погода не влияет на сроки и качество проведения работ. Они выполнялись ранее и выполняются сейчас в штатном режиме.

    На перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перенесут трамвайные линии

    По информации ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства», на улице Галактионовской почти завершена разработка стартового котлована. На пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой готовность котлована составила более 26 %. Сейчас идет устройство ограждающих конструкций будущего стартового котлована — уже уставлено около 55 % буросекущих свай.

    После завершения строительства первой ветки самарского метро «подземка» свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до восьми минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15 %.

    На перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перенесут трамвайные линии
    На перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перенесут трамвайные линии
    На перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перенесут трамвайные линии

    ТЭГИ:
    На перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перенесут трамвайные линии

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