В ведомство поступило обращение от руководства медучреждения по поводу того, что ООО «ИнвестМедТорг» не исполнило обязательств по контракту на поставку медицинских перчаток на 599,2 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области, контракт заключили в октябре прошлого года. Товар должны были поставлять отдельными партиями по ежемесячной заявке, чего так и не было сделано.

Из-за того, что компания не выполняла требования, онкодиспансер расторг контракт. Фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.