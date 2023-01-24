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    УФАС включило в «черный список» фирму, сорвавшую поставку перчаток в самарский онкодиспансер

    24.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Мошенники рассылают фейковые сообщения о блокировке от имени Роскомнадзора

    В ведомство поступило обращение от руководства медучреждения по поводу того, что ООО «ИнвестМедТорг» не исполнило обязательств по контракту на поставку медицинских перчаток на 599,2 тысяч рублей.

    Как сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области, контракт заключили в октябре прошлого года. Товар должны были поставлять отдельными партиями по ежемесячной заявке, чего так и не было сделано.

    Из-за того, что компания не выполняла требования, онкодиспансер расторг контракт. Фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

    ТЭГИ:
    УФАС включило в "черный список" фирму, сорвавшую поставку перчаток в самарский онкодиспансер

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