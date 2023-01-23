В Нижнекамске в первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа по армрестлингу участвовали почти 200 взрослых спортсменов и 600 в возрасте от 14 лет до 21 года, пишет oboz.info. Самарскую область представляли 16 рестлеров.

В состязании среди мужчин самарцы Николай Филякин и Антон Лаврентьев выиграли бронзовые медали в весовых категориях 65 кг и 70 кг соответственно.

Юные рестлеры из Самары привезли домой четыре награды. Среди девушек 14-15 лет в весовой категории 40 кг Елизавета Тряпкина заняла третье место. В этой же возрастной группе в весе 60 кг «золото» забрала Валерия Бычкова, а «серебро» — Виктория Фролова. Еще одним серебряным призером стал Дмитрий Грачев в возрастной группе 19-21 год в весовой категории 65 кг.