Такую цифру назвали на еженедельном рабочем совещании в администрации Самары, которое прошло в понедельник, 23 января, под руководством главы города Елены Лапушкиной.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по данным на 30 декабря 2022 года власти Самары заключили контракты на приобретение 346 жилых помещений. Их оформили в муниципальную собственность и включили в состав специализированного жилфонда. Сейчас проводится работа по предоставлению квартир.

Кроме того, дополнительно выделено восемь квартир, приобретенных за счет закупок прошлых лет из имеющегося свободного жилфонда. Еще семь человек получили жилищные сертификаты.

— Была проделана большая, трудоемкая работа, приобретено большое количество квартир. Искренне рада, что с поставленной задачей мы справились, и большинству ключи от закупленных в прошлом году квартир уже переданы, — подчеркнула Елена Лапушкина.

На совещании также обсудили ход строительства детсада в Промышленном районе Самары и бассейна в Куйбышевском районе. Накануне Елена Лапушкина лично проверила ход работ.

В новый детский сад в границах проспекта Кирова, Московоского шоссе, улиц Воронежской и Стара-Загора смогут ходить 240 малышей, в том числе 80 детей до трех лет. Его возводят 40 человек и пять единиц техники.

В Куйбышевском районе появится закрытый бассейн с шестью плавательными дорожками, предназначенный для тренировок спортсменов и занятий обучающихся. Его смогут посещать 48 человек в смену. В здании предусмотрены трибуны на 210 человек. Сейчас на строительной площадке задействовано 29 человек и две единицы техники.

Еще одним вопросом, затронутым на совещании, стал мониторинг цен на социально значимые продукты и автомобильное топливо на территории Самары. По итогам 2022 года сеть торговых предприятий города насчитывает 6 072 точки. Работают также круглогодичные ярмарки, где жители могут приобрести продукцию от местных производителей. С мая 2022 года фиксируется снижение цен на соль (на 60 %), на гречневую крупу (на 37 %), на сахар (на 30 %), а также на куриные яйца (на 11 %).

По информации заместителя руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Владислава Зотова, дефицита товаров не наблюдается. Продукты питания представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне.