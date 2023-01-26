Российская студенческая весна, которая зародилась в нашем городе в 90-е годы прошлого века, зажгла целую плеяду звезд и звездочек. Кто-то горел недолго, а кто-то до сих пор не представляет себя без сцены и аплодисментов и потому продолжает создавать интересные проекты на радость публике.

Три товарища

— Мое увлечение сценой началось случайно, в трудовом лагере. Отличное время: масса юмора, шалостей и традиционный вечер «Алло, мы ищем таланты!». Там я впервые ощутил прелесть сценической метаморфозы. Потом, когда начался учебный год, меня пригласили в школьную команду КВН. Мы выступали на уровне района, города, региона. Посещали и межвузовские мероприятия, студвесны. Уже тогда, в начале 90-х, переиграли весь репертуар классиков разговорного жанра и советского СТЭМа. Затем два моих товарища — Евгений Козаченко и Дмитрий Лепин поступили в аэрокосмический университет, а я — в институт культуры. Это не помешало нам вместе продолжать начатое. Молодые люди, которые до нас двигали это направление в СГАУ, получили дипломы и отправились во взрослую жизнь. Мы приняли эстафетную палочку. Изначально в процесс было вовлечено около 30 человек, но со временем коллектив естественным образом сократился до нас троих. Так начинался студенческий театр миниатюр «Просто так».

К Хазанову или в «Аншлаг»?

Изначально я планировал поступать на факультет театральной режиссуры. Пошел на день открытых дверей и узнал, как учатся ребята. Оказалось, что в первой половине дня у них лекции, потом небольшой перерыв, а затем практика до позднего вечера. Я понял, что не готов к высокому драматическому искусству, так как уже вкусил яркость и искрометность эстрады. Поэтому, увидев, что идет набор на факультет «Управление социально-культурной деятельностью», отнес документы туда.

Российская студвесна была для нас серьезным толчком. У нас появился собственный почерк, мы начали упорно работать. Результатом стала первая премия фестиваля и звание лучшего СТЭМа страны в 1995 году.

Существует масса вокальных и хореографических конкурсов, но было не совсем понятно, где показывать наше творчество. Мы старались использовать все возможности. Ездили на традиционный международный фестиваль студенческих театров малых форм памяти Аркадия Райкина «Икариада» в Казань. Когда взяли там Гран-при, наградой стало приглашение в Центральный дом работников искусств — ЦДРИ — в Москву. Концерт состоялся 1 апреля, в День смеха. В первом отделении выступали студенты театральных вузов: «Щепки», «Щуки», ГИТИСа с небольшими капустниками, а во втором — мы. Затем мы «просто так» принимали участие в фестивалях в Волгограде, Брянске, Омске, Томске — таких площадок для обмена опытом всего шесть-семь на всю страну было. Сначала нас стали узнавать, потом приглашать на гастроли.

Показывались мы Геннадию Хазанову — отправили ему кассету, а он пригласил нас на просмотр. Но в Театре эстрады не было своей труппы, да и мы ему не очень подходили как артисты. «Очень футуристично», — прокомментировал мэтр. Была неудачная — возможно, это и к лучшему — попытка попасть в «Аншлаг». Мы оказались слишком молоды для этого коллектива.

Незаслуженно невостребованный «Тореадор»

Мы первыми в Самаре стали выступать в барах и ресторанах: делали то, что сегодня принято называть стендапом. Коротенькие миниатюры народу были в диковинку. Их мы перемежали с музыкальными номерами, создавали небольшие концертные программы. Цензура была еще крепка, поэтому таких вольностей, которые доступны современным юмористам, мы себе позволить не могли. Да и не принято было шутить на интимные темы. Сейчас нет никаких правил, и это не всегда хорошо. Мы использовали аллегорию, подтекст, иронию и, наверное, добивались даже большего эффекта, хотя в то время у нас не было какого-то мощного материала.

В силу возраста мы не понимали, что делать дальше, не пытались ходить по кастингам. Общего дела не стало, тем не менее от творчества далеко из нас никто не ушел. Евгений Козаченко долгое время работал в «Асйберге», сейчас он известный ведущий. Я был занят в концертной сфере, тоже вел мероприятия. Все время был в центре культурной жизни Самары Александр Фанштейн.

В какой-то момент мы вспомнили о спектакле «Тореадор» по пьесе Григория Горина в соавторстве с Аркадием Аркановым. Она незаслуженно осталась невостребованной, а это хорошая литература от корифеев советского юмора. 27 лет назад мы под руководством нашего учителя и гуру Михаила Зиновьевича Нейштадта поставили спектакль для своего бенефиса. Сейчас мы — эстрадный театр «Так просто». Кроме нас в его составе еще директор и актер Виталий Субочев и актриса Алена Иванова-Денисова. Вместе мы решили восстановить спектакль, но у нас получился совершенно новый проект.

За прошедшее время мы по возрасту приблизились к своим персонажам, перестали быть юнцами, играющими умудренных опытом людей. Зазвучали новые зрелые ноты. Мы полностью переосмыслили действие, пропустили его через себя. Это уже был не просто заученный текст, как четверть века назад. Сейчас все читается иначе, и мы больше можем дать зрителю. Несмотря на то, что пьеса написана очень давно, она не теряет актуальности — нашим детям все понятно. Конечно, есть моменты, которые характерны только для советской эпохи: например, мой герой, сотрудник электромастерской, не прочь взять «левый» заказ в обход кассы. Типаж, узнаваемый людьми старшего поколения. Но главное не это, а человеческие отношения. И мой персонаж по ходу пьесы из махрового мещанина перерождается в человека, готового отозваться и помочь. Нам очень жаль, что доброта, теплота отношений, неравнодушие все чаще остаются в прошлом. Им на смену приходят цинизм и прагматизм.

Наш спектакль живой, он «обрастает мясом»: увеличивается реквизит, появляются репризы, дополнительная глубина. Во время работы к нам возвращается ощущение счастья, того самого, что было с нами в молодости. Нам всем этого не хватало. Общение с коллегами, с которыми прожиты лучшие годы, и с которыми и сегодня связывают прекрасные отношения — бесценно.

Мечта — создание театра

«Тореадор» мы играем в творческом пространстве «Артист». Это лофт в стиле эпохи соцреализма. Там несколько театральных буфетов, зрители слышат звуки старого фортепиано — этому инструменту больше ста лет.

Все пропитано настроением прошлого века. В такой атмосфере идет наш спектакль — одно действие, час с небольшим. Иногда в качестве бонуса мы исполняем еще несколько музыкальных номеров и миниатюр в живом сопровождении. С нами выступает один из лучших пианистов Самары, тапер Дмитрий Регов. Сотрудничаем мы уже более 20 лет, именно он создавал наши первые рабочие фонограммы, гастролировал с нами.

Планов много. Хотим показывать «Тореадора» за пределами губернии. Возрождаем эстрадные дивертисменты, капустники. В перспективе выпуск еще одного спектакля — по произведению Семена Альтова с рабочим названием «Чужой пассажир». Мы находимся в постоянном поиске материалов. Цель или, скорее, мечта — создание репертуарного театра: три-четыре спектакля, сборник эстрадных миниатюр, из которых можно скомпоновать три-четыре программы и показывать их два раза в месяц. Надеюсь, это у нас получится.

Фотографии предоставлены спикером