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    В Самаре к концу 2023 года системами оповещения будет охвачено 70,6 % населения

    23.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре протестировали работу интеллектуальных электросчетчиков

    В Самаре заложено финансирование на приобретение средств оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации. Эта информация есть в проекте постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность г.о. Самара» на 2019-2023 годы.

    В документе указано, что в связи с изменением финансирования в 2023 году возможно приобрести и смонтировать четыре комплекса КТСО-Р «Марс-Арсенал» (300 Вт). Охват населения этими пунктами оповещения составит 1,6%. В результате планируемый охват централизованным оповещением населения в декабре 2023 года составит 70,6%.

    ТЭГИ:
    В Самаре к концу 2023 года системами оповещения будет охвачено 70,6 % населения

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