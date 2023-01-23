В Самаре заложено финансирование на приобретение средств оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации. Эта информация есть в проекте постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность г.о. Самара» на 2019-2023 годы.

В документе указано, что в связи с изменением финансирования в 2023 году возможно приобрести и смонтировать четыре комплекса КТСО-Р «Марс-Арсенал» (300 Вт). Охват населения этими пунктами оповещения составит 1,6%. В результате планируемый охват централизованным оповещением населения в декабре 2023 года составит 70,6%.