У нас есть традиция отмечать праздники с алкоголем. Застолья с рюмками или винными бокалами — неотъемлемая часть наших посиделок. Почему пить «чуть-чуть» все равно вредно? Неужели нельзя получать удовольствие от жизни без «градусов»? Этими вопросами задавались герои в фильме «Еще по одной» (18+), которые экспериментировали с дозами, считая, что небольшое количество алкоголя улучшит настроение и придаст сил на работе.

Тема влияния спиртного остается довольно актуальной много лет. Психолог и преподаватель Тольяттинского государственного университета Евгения Гамбарова рассказала о культуре пития, количестве употребляемого алкоголя гражданами в России и его обманчивом позитивном эффекте.

С первой рюмки

Большинство воспринимает алкоголиков как слабовольных людей. В обществе считают, что употребление или злоупотребление является блажью. Но алкоголизм — это болезнь, вид зависимости. Путь к ней начинается всегда с первой рюмки. Для кого-то спиртное становится относительно безобидной частью жизни, а кому-то ее разрушает. Дело в том, что одни люди склонны к зависимости больше, чем другие. Причина в нескольких факторах — биологических, психологических и социальных.

Принято считать, что алкоголик — это социально неадаптированный человек, который пропивает все деньги, пропускает работу и так далее. Но в принципе зависимым можно считать каждого, кто употребляет регулярно даже понемногу. Он облегчает свое состояние, но при этом ведет себя пока социально приемлемо.

Предрасположенность

Статистика употребления спиртного неутешительна. По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году в стране продано 549 млн литров крепкого горячительного, что на 42 млн больше, чем за период 2021 года, и на 44 млн больше, чем за первое полугодие 2020-го.

Рассмотрим статистику по употреблению в регионах. В первую пятерку входят Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Курганская область, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ. Такой расклад вполне закономерен. Я уже упоминала про биологический фактор. В упомянутых регионах живет больше всего людей с генетической предрасположенностью к употреблению спиртного. Считается, что у местных народов уменьшен генетически фермент алкогольдегидрогеназа (АДГ), поэтому быстрее развивается зависимость.

Если системно посмотреть на вопрос, почему возросло употребление в России в целом, то можно связать это с нарастающим напряжением и обстановкой в мире в целом. Люди не выдерживают, и алкоголь для них — это деструктивный способ успокоения. Анализ общества показывает, что все пьющие почти одинаково относятся к напряжению, то есть не могут выносить его.

Психологический фактор

Представим, что человеку стало плохо, он столкнулся с напряжением, негативными эмоциями, нересурсным состоянием, а потом выпил — и сразу полегчало. В мозгу начинает формироваться доминанта, отвечающая за алкогольную зависимость. То есть цепочка «выпил-полегчало, выпил-полегчало» является прямым путем к заболеванию.

У людей есть разные способы сброса напряжения, но у будущего алкоголика такого выбора нет. У зависимого недостаточно или не находится других вариантов, чтобы компенсировать негатив, с которым он сталкивается. По сути, психологическая зависимость — это решение эмоциональных проблем употреблением спиртного. Алкоголик, как правило, — тревожная личность, часто неуверенный в себе человек со слабой внутренней опорой.

Предпосылкой к алкоголизму может стать сильный стресс или непережитое горе. Так, в момент кризиса человек предпочитает взяться за бутылку, а не пойти к психологу или психотерапевту.

Социальный фактор тоже имеет большое значение. В нашем обществе есть толерантность к употреблению алкоголя. Застолья, свободный доступ к спиртному, употребление при детях, а иногда и вместе с ними, много шуточек про непьющих, подарки на праздники в виде бутылок с горячительным — все это считается нормой. Вместе с тем существует нетолерантность к людям, которые говорят «нет». Такой подход усугубляет ситуацию.

Деградация

Алкоголь снижает потенциал человека, а иногда разрушает личность. Если психологическая стадия зависимости переходит в химическую, то это уже серьезная проблема. Здесь потребуется лечение у психотерапевта-нарколога. Причем гарантий полного избавления от нее нет.

Личность при алкогольной зависимости огрубевает, отупевает. Спиртное резко снижает когнитивные функции — память, внимание. Алкоголь порой вызывает довольно заметную деформацию внутреннего мира: человек становится примитивнее, часто теряет нормальный облик.

Есть некоторые превентивные меры борьбы с алкоголизмом — 15-летняя практика изучения поведения людей позволяет мне об этом говорить. Необходимо работать над развитием своей личности, понимать и принимать себя, осознавать свои эмоции, желания, состояния. Важно придавать жизни смыслы, окружать себя людьми со здоровой позицией, сохранять свои ценности, заниматься психологическим здоровьем, не пытаться быть для всех хорошим, уметь говорить «нет».

Главное — найти подходящие способы сброса напряжения. Оно в нашей жизни будет всегда, от него никуда не деться. Самый оптимальный вариант — погрузиться в спорт, йогу, найти новые хобби и увлечения.

Полезная литература о вреде алкоголя и борьбе с зависимостями

Юля Гайнанова «Бутылка: Книга для тех, кто любит выпить» (18+) — история о женщинах, которые решили бросить пить на 365 дней. Это позитивное издание, способное подарить надежду на то, что поставленная цель достижима.

Сара Хепола «Трезвый дневник. Что стало с той, которая выпивала по 1000 бутылок в год» (18+) — книга о том, как самостоятельно строить трезвую жизнь, на примере главной героини, которая смогла обрести себя заново, отказавшись от алкоголя.

Олег Стеценко «Как не пить» (18+) — мотивирующий текст от опытного врача-нарколога. Автор подробно рассказывает, как его пациенты боролись с зависимостью.

Федор Углов «Правда и ложь о разрешенных наркотиках» (16+) — книга заслуженного хирурга. Автор подробно объясняет, как курение и алкоголь влияют на человека, и вселяет в умы читателей мотивацию отказаться от вредных привычек навсегда.

Фотография спикера из личного архива