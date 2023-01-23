В администрацию Самарского района ищут сотрудника, который будет организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия по работе с детьми и молодежью, анализировать и обрабатывать сводные информационные, статистические материалы, формировать и обновлять базы данных об учреждениях соцсферы района и взаимодействовать с ними.
Требования: высшее образование, умение пользоваться ПК и работать в режиме многозадачности, ответственность, коммуникабельность.
Опыт работы не требуется.
Зарплата — от 25 тысяч рублей.
В самарскую городскую поликлинику Промышленного района ищут специалиста, в обязанности которого будут входить организация работы отдела, контроль за составлением установленной отчетности и своевременное ее предоставление в соответствующие госорганы, участие в устранении неполадок в IT-инфраструктуре учреждения, изучение их возникновения и разработка предложений по их предупреждению, организация работ по защите информации, в том числе персональных данных, предотвращение утечек персональных данных, проектирование, поддержка и развитие сетевой и серверной инфраструктуры, администрирование серверов и рабочих станций Linux, Windows, разработка технических заданий, проектов договоров для осуществления закупки компьютерной техники, программного обеспечения для проведения торгов и заключения договоров, написание технических регламентов и стандартов IT-деятельности учреждения.
Требования: высшее инженерно-экономическое или техническое образование, стаж работы в должности IT-специалиста не менее пяти лет или опыт работы (на инженерно-технических) руководящих должностях не менее трех лет, знание принципов и схем лицензирования программного обеспечения, опыт администрирования рабочих групп и доменных сетей на базе Windows Server. Управления службой каталога Active Directory (GPO/DNS/DHCP/RDP/DFS), опыт работы с управляемым сетевым оборудованием (Mikrotik, HP), работа с VPN-туннелями, VLAN, опыт обеспечения сетевой безопасности компании iptables, Drweb server, знания и опыт работы в администрировании инфраструктуры виртуализации на базе VMware, опыт работы с системами хранения данных (резервирование, восстановление на RAID массивах). Приветствуется опыт работы в медицинской организации.
Зарплата — от 90 тысяч рублей.
Ирина Смаль
8-903-334-17-99
8-903-334-17-88
mmugp6@mail.ru
На завод имени Тарасова ищут специалиста, который будет заниматься отливкой деталей из алюминиевых сплавов на машинах литья под давлением.
Требования: среднее образование, опыт работы в аналогичной должности (желателен).
Зарплата — от 42 до 100 тысяч рублей.
Оксана Танкеева
8-964-984-76-44
929-23-63
personal@paozit.ru
В центр занятости населения Самары требуется специалист, который будет заниматься оказанием услуг безработным гражданам по психологической поддержке и профессиональной ориентации.
Главное требование — высшее психологическое образование.
Опыт работы не требуется.
Зарплата — от 25 тысяч рублей.
В IT-компанию «Авангард» — официальный партнер аптек «Вита» — ищут работника, в обязанности которого будут входить проведение функционального тестирования, создание тестовых сценариев на основании ТЗ или данных от команды разработчиков, постановка задач на исправление ошибок разработчикам, проведение ручного тестирования с фиксированием результатов в проектном задачнике, регистрация и контроль исправления дефектов, сбор данных и составление отчетов о статусе тестирования и имеющихся проблемах, анализ, тестирование и поддержка мобильных приложений iOS и Android.
Требования: опыт работы в аналогичной должности от года, опыт создания сценариев для тестирования: тест-кейсы, чек-листы, умение приоритизировать обнаруженные проблемы согласно ожиданиям бизнеса, умение понятно и грамотно излагать мысли в устной и письменной форме, опыт тестирования Аndroid, iOS версий ПО, работы с баг-трекинговыми системами — желательно Jira.
Требуемый опыт работы — от года до трех лет.
Елена Камаева
8-905-302-95-82
kamaeva.ev@avgd.pro
Карьера
Карьера
Карьера
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