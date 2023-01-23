Начальник отдела информационных технологий

В самарскую городскую поликлинику Промышленного района ищут специалиста, в обязанности которого будут входить организация работы отдела, контроль за составлением установленной отчетности и своевременное ее предоставление в соответствующие госорганы, участие в устранении неполадок в IT-инфраструктуре учреждения, изучение их возникновения и разработка предложений по их предупреждению, организация работ по защите информации, в том числе персональных данных, предотвращение утечек персональных данных, проектирование, поддержка и развитие сетевой и серверной инфраструктуры, администрирование серверов и рабочих станций Linux, Windows, разработка технических заданий, проектов договоров для осуществления закупки компьютерной техники, программного обеспечения для проведения торгов и заключения договоров, написание технических регламентов и стандартов IT-деятельности учреждения.



Требования: высшее инженерно-экономическое или техническое образование, стаж работы в должности IT-специалиста не менее пяти лет или опыт работы (на инженерно-технических) руководящих должностях не менее трех лет, знание принципов и схем лицензирования программного обеспечения, опыт администрирования рабочих групп и доменных сетей на базе Windows Server. Управления службой каталога Active Directory (GPO/DNS/DHCP/RDP/DFS), опыт работы с управляемым сетевым оборудованием (Mikrotik, HP), работа с VPN-туннелями, VLAN, опыт обеспечения сетевой безопасности компании iptables, Drweb server, знания и опыт работы в администрировании инфраструктуры виртуализации на базе VMware, опыт работы с системами хранения данных (резервирование, восстановление на RAID массивах). Приветствуется опыт работы в медицинской организации.



Зарплата — от 90 тысяч рублей.