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    В ДК «Заря» прошел бал для самарцев «серебряного» возраста

    23.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На телеканалах и радио в Самарской области пройдут плановые отключения для профилактики оборудования

    Традиционный бал, который каждый год проводится в дни Рождества или же празднования Нового года по старому стилю, в этот раз собрал более 120 участников. 

    Как сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов, большинство гостей праздника занимаются в танцевальных студиях при Дворце ветеранов или же в других объединениях.

    — У нас создано семь коллективов! В одних ставится акцент на бальные танцы, в других — на народные, эстрадные. Каждый здесь может найти увлечение по душе. Педагоги опытные, увлеченные, — рассказала директор учреждения Ольга Баранова.

    Распорядительницей бала стала Валентина Абрамова. Ей 74 года, и она руководит тремя танцевальными коллективами — «Ретростиль», «Шарм» и студией «50+». У нее занимаются около 60 человек.  

    — Участники наших ансамблей так и говорят: вырастили детей, понянчились с внуками, а теперь пришло время танцевать, — отметила она. — Это уже потребность — двигаться, общаться с единомышленниками, шить новые платья к предстоящему балу.

    ТЭГИ:
    В ДК «Заря» прошел бал для самарцев «серебряного» возраста

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