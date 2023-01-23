Традиционный бал, который каждый год проводится в дни Рождества или же празднования Нового года по старому стилю, в этот раз собрал более 120 участников.

Как сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов, большинство гостей праздника занимаются в танцевальных студиях при Дворце ветеранов или же в других объединениях.

— У нас создано семь коллективов! В одних ставится акцент на бальные танцы, в других — на народные, эстрадные. Каждый здесь может найти увлечение по душе. Педагоги опытные, увлеченные, — рассказала директор учреждения Ольга Баранова.

Распорядительницей бала стала Валентина Абрамова. Ей 74 года, и она руководит тремя танцевальными коллективами — «Ретростиль», «Шарм» и студией «50+». У нее занимаются около 60 человек.

— Участники наших ансамблей так и говорят: вырастили детей, понянчились с внуками, а теперь пришло время танцевать, — отметила она. — Это уже потребность — двигаться, общаться с единомышленниками, шить новые платья к предстоящему балу.