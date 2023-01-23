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Место рождения

— Имеются ли ограничения, связанные с указанием места рождения ребенка?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного района Наталья Антипина:

— Нет. В настоящее время действующим законодательством устранено территориальное ограничение, связанное с указанием места рождения ребенка.

Теперь по желанию родителей (одного из них) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории Российской Федерации, может быть указано место жительства родителей (одного из них) на территории страны.

Такая возможность появилась после принятия федерального закона от 28 июня 2022 года №224 «О внесении изменения в статью 15 федерального закона «Об актах гражданского состояния».