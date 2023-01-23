С 20 по 22 января 2023 года инспекторы ГИБДД провели профилактические мероприятия по предотвращению противоправных действий на дорогах, сообщает информационный портал samara.kp со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Выявление водителей, севших за руль в пьяном виде, является основным направлением работы полиции в организованном рейде. За несколько дней было найдено в общей сложности более 1 900 нарушений, связанных с управлением автомобилем без прав, незаконной тонировкой стекла, неправильной перевозкой детей и пр.