Специалисты регионального департамента информационных технологий и связи напомнили, как пополнять транспортное приложение Карты жителя Самарской области. Прежде всего важно помнить, что при зачислении средств на банковскую карту не происходит их автоматического перевода для оплаты проезда.

Пополнить транспортное приложение возможно любым привычным способом: через банковское приложение, в метро, в почтовом отделении, а также в терминалах пополнения транспортных карт, в точках продаж транспортных карт, в мобильном приложении и на сайте ОТК.

Добавим, что активация транспортного приложения производится автоматически по получению Карты жителя Самарской области.