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    Самарский арбитражный суд отклонил иски «Космопорта» к Zara и Bershka

    23.01.2023

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Самарский арбитражный суд отклонил иски «Космопорта» к Zara и Bershka

    Предприниматель Андрей Сурков, сын известного самарского девелопера, рассчитывал получить компенсации с сетей магазинов одежды, сообщает информационный портал 63.ru.

    Однако арбитражный суд Самарской области закончил спор владельцев ТЦ «Космопорт» и представителей сети магазинов одежды Zara. Бизнесмены из Самары требовали призвать к ответственности своих партнеров за приостановку деятельности в прошлом году.

    До того павильон в торговом центре работал без проблем в течение нескольких лет, но с введением санкций против России магазин на некоторое время прекратил реализовывать товар. Потом открылся вновь, но, по мнению самарских предпринимателей, с 6 марта по 31 августа 2022 года владельцы бренда не платили за аренду. В итоге накопилась неустойка 11,13 млн рублей.

    С магазином Bershka по тем же причинам состоялся еще один суд, прошедший ранее. В итоге иски ООО «Виктор и Ко Мега Парк» оставили без рассмотрения. Представителям зарубежных компаний вернут судебную пошлину в размере 200 тысяч рублей.

    ТЭГИ:
    Самарский арбитражный суд отклонил иски «Космопорта» к Zara и Bershka

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