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    Самарца задержали по подозрению в незаконной вырубке деревьев

    23.01.2023

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    Самарца задержали по подозрению в незаконной вырубке деревьев

    В Самаре задержали 18-летнего гражданина по подозрению в незаконной вырубке деревьев, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

    Молодой человек спилил в Промышленном районе голубую ель, которая находилась в ведении муниципального предприятия. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

    Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ. Благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители нашли подозреваемого. Молодой человек признал вину и рассказал, что выпивал со знакомой перед Новым годом, а потом решил подарить ей елку и срубил дерево на ближайшей аллее. После праздника он отнес ель в заброшенное здание, где ее и нашли полицейские.

    Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов. Также могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет или принудительные работы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Возможно и лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

    ТЭГИ:
    Самарца задержали по подозрению в незаконной вырубке деревьев

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