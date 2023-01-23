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    Общественная палата городского округа Самара выразила соболезнования в связи с кончиной мужа Аллы Шахматовой

    23.01.2023

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    Общественная палата городского округа Самара выражает искренние соболезнования директору Самарского областного художественного музея Алле Леонидовне Шахматовой, председателю комиссии по развитию здравоохранения, культуры и здорового образа жизни Общественной палаты городского округа Самара в связи с безвременной кончиной её супруга Николая Егоровича Крицкого.

    Церемония прощания состоится во вторник, 24 января, в 11.00 в храме Петра и Павла по адресу: ул.Буянова,135 А.

    Общественная палата городского округа Самара выразила соболезнования в связи с кончиной мужа Аллы Шахматовой

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