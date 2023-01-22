Из-за распространения опасного инфекционного заболевания для местных жителей Жигулевска Самарской области ввели ограничения, пишет 63.RU.

Карантин по бешенству вводится в личном подсобном хозяйстве (и в радиусе трех километров вокруг него) на улице Майской. Согласно постановлению вице-губернатора региона Виктора Кудряшова, эту территорию запрещено посещать посторонним, за исключением персонала, специалистов госветслужбы и людей, проживающих там.

Также там теперь запрещены охота, ввоз и вывоз не вакцинированных от бешенства домашних животных, отлов диких животных для зоопарков. Карантин отменят через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в бешенстве животного и (или) после уничтожения последнего трупа больного животного.