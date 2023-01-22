В Самарской области 30 и 31 января отменят «Ласточку» и несколько электричек на участках Самара — Жигулевское море — Тольятти и Жигулевское море — Жигулевск, сообщают в СППК. Причина — проведение ремонтных работ по техническому перевооружению устройств контактной сети.

В понедельник, 30 января, не будут ходить скоростные «Ласточки»: № 7120/7119 Самара (отпр. 14:00) — Тольятти (приб. 15:57), № 7118/7117 Тольятти (отпр. 10:31) — Самара (приб. 12:27), № 7128/7127 Самара (отпр. 20:15) — Тольятти (приб. 22:10) и № 7130/7129 Тольятти (отпр. 20:11) — Самара (приб. 22:06).

Также отменят электрички № 6322/6321 Самара (отпр. 13:05) — Курумоч (приб. 14:31), № 6308/6307 Курумоч (отпр. 15:33) — Самара (приб. 16:01), № 6316/6315 Курумоч (отпр. 18:22) — Самара (приб. 19:49) и № 7381 Жигулевское море (отпр. 21:50) — Жигулевск (приб. 22:06).

Поезд № 7375 Жигулевское море (отпр. 15:36) — Жигулевск (приб. 15:52) 30 января проследует по измененному расписанию: отправление от станции Жигулевское море в 16:15, прибытие на Могутовую в 16:26,5 — 16:27,5, а в Жигулевск — в 16:31.

Во вторник, 31 января, отменят две «Ласточки» № 7112/7111 Самара (отпр. 08:12) — Тольятти (приб. 10:11) и № 7118/7117 Тольятти (отпр. 10:31) — Самара (приб. 12:27), а также пригородный поезд № 6328/6327 Царевщина (отпр. 06:23) — Самара (приб. 07:27).