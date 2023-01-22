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    Самарский биатлонист выиграл Кубок Содружества-2022/2023

    22.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Гандбольная «Лада» дома не смогла победить «Кубань»

    Четвертый этап Кубка Содружества-2022/2023 проходит в Беларуси. Эдуард Латыпов из Самары одержал победу в гонке преследования, сообщает samara.kp.ru.

    Самарский спортсмен лидировал после первых двух стрельб, но допустил два промаха на третьем рубеже. В решающей дуэли с Каримом Халили из Сергиева Посада Эдуард Латыпов отстрелял безупречно, в то время как соперник допустил ошибку.

    На этапе в Раубичах участникам еще предстоит масс-старт в воскресенье, 22 января.

    ТЭГИ:
    Самарский биатлонист выиграл Кубок Содружества-2022/2023

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