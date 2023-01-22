В среду, 25 января, будет 85-летний юбилей со дня рождения поэта, актера и автора песен Владимира Высоцкого. В честь этого в Самарской областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 14А) пройдут круглый стол и творческий вечер, пишет samara.kp.ru.

Во вторник, 24 января, в 13:00 в центре изучения книжной культуры (первый этаж) состоится встреча в формате дискуссии. В краеведческом отделе библиотеки (второй этаж) будет представлена небольшая выставка изданий «Высоцкий и Самара».

В день юбилея, 25 января, в 17:00 в галерее «Новое пространство» на творческом вечере выступят местные артисты и Самарский муниципальный концертный духовой оркестр под руководством Марка Когана.