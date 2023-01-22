Это связано с предстоящей корректировкой платы за тепло по итогам 2022 года, которую проведут в первом квартале 2023, пишет samara.kp.ru. Новые квитанции придут тем, у кого установлены общедомовые счетчики и кто платит за отопление 12 месяцев равными долями.

Коммунальщики проверят, сколько жители платили за тепло и сколько показал общедомовой счетчик. На основе этих данных будет проведен перерасчет в сторону увеличения или уменьшения платы. Как отмечает руководитель центра «ЖКХ Контроль», председатель комиссии по МСУ, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктора Часовских, чаще всего корректировка происходит в сторону увеличения.

В то же время в регионе хотят ввести новую систему — платить только за отопительный период (семь месяцев в году). Тогда проводить корректировки больше не потребуется. Большинство жителей поддержали эту инициативу.