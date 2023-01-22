    Поиск

    Самарцы могут получить увеличенные счета за отопление

    22.01.2023

    620

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарцы могут получить увеличенные счета за отопление

    Это связано с предстоящей корректировкой платы за тепло по итогам 2022 года, которую проведут в первом квартале 2023, пишет samara.kp.ru. Новые квитанции придут тем, у кого установлены общедомовые счетчики и кто платит за отопление 12 месяцев равными долями.

    Коммунальщики проверят, сколько жители платили за тепло и сколько показал общедомовой счетчик. На основе этих данных будет проведен перерасчет в сторону увеличения или уменьшения платы. Как отмечает руководитель центра «ЖКХ Контроль», председатель комиссии по МСУ, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктора Часовских, чаще всего корректировка происходит в сторону увеличения.

    В то же время в регионе хотят ввести новую систему — платить только за отопительный период (семь месяцев в году). Тогда проводить корректировки больше не потребуется. Большинство жителей поддержали эту инициативу.

    ТЭГИ:
    Самарцы могут получить увеличенные счета за отопление

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами
    К такому договору пришли владелец торгового комплекса «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк») и российские структуры, которые ранее принадлежали […]

    Новости

    Самарские общественники контролируют качество сезонных работ на улично-дорожной сети, обновленной на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги»
    Обеспечение безопасного бесперебойного движения по улично-дорожной сети – одна из приоритетных задач городских властей и профильных служб, в зоне ответственности […]

    Новости

    В самарском Курумоче составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний за 2022 год
    При составлении сводной таблицы учитывались регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпании разделили на три группы: зарубежные и российские, выполнившие от 360 перелетов […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации