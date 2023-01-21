ДТП произошло вечером в пятницу, 20 января, на пересечении улиц Льва Толстого и Братьев Коростелевых, пишет 63.RU.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде Самары, автомобиль марки «Вольво» снес ограду и врезался в здание театра. В машине находились два молодых человека, водителя с подозрением на перелом руки отправили в больницу Пирогова. Со слов водителя, его подрезала на перекрестке другая машина, которая уехала.

На месте происшествия работали спасатели. В деталях аварии теперь предстоит разобраться полиции.

Фото: поисково-спасательный отряд Самары