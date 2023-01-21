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    На самарчанку, не искавшую свою пропавшую дочь, завели уголовное дело

    21.01.2023

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    На самарчанку, не искавшую свою пропавшую дочь, завели уголовное дело

    35-летняя жительница Самары ненад­ле­жащим образом исполняла родительские обязан­ности. Информация об этом поступила в подраз­де­ление по делам несовер­шен­но­летних отдела полиции по Ленинскому району, сообщают в региональном ГУ МВД.

    В ходе проверки было установлено, что безра­ботная женщина проживает с 16-летней дочерью в комму­нальной квартире. Мать жестоко обращалась с подростком, применяя психи­ческое насилие. Девочка длительное время прогу­ливала занятия в колледже и проживала у знакомых. Женщина не обратилась в полицию, когда дочь в течение трех дней не появлялась дома и не давала о себе знать.

    В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязан­ностей по воспи­танию несовер­шен­но­летнего». Тем не менее, женщина сотруд­ничает с полицией и способствует исправлению сложившейся ситуации.

    ТЭГИ:
    На самарчанку, не искавшую свою пропавшую дочь, завели уголовное дело

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