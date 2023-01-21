35-летняя жительница Самары ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности. Информация об этом поступила в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции по Ленинскому району, сообщают в региональном ГУ МВД.
В ходе проверки было установлено, что безработная женщина проживает с 16-летней дочерью в коммунальной квартире. Мать жестоко обращалась с подростком, применяя психическое насилие. Девочка длительное время прогуливала занятия в колледже и проживала у знакомых. Женщина не обратилась в полицию, когда дочь в течение трех дней не появлялась дома и не давала о себе знать.
В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Тем не менее, женщина сотрудничает с полицией и способствует исправлению сложившейся ситуации.
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