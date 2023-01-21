35-летняя жительница Самары ненад­ле­жащим образом исполняла родительские обязан­ности. Информация об этом поступила в подраз­де­ление по делам несовер­шен­но­летних отдела полиции по Ленинскому району, сообщают в региональном ГУ МВД.

В ходе проверки было установлено, что безра­ботная женщина проживает с 16-летней дочерью в комму­нальной квартире. Мать жестоко обращалась с подростком, применяя психи­ческое насилие. Девочка длительное время прогу­ливала занятия в колледже и проживала у знакомых. Женщина не обратилась в полицию, когда дочь в течение трех дней не появлялась дома и не давала о себе знать.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязан­ностей по воспи­танию несовер­шен­но­летнего». Тем не менее, женщина сотруд­ничает с полицией и способствует исправлению сложившейся ситуации.