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    В 2024 году начнется строительство межвузовского кампуса у «Солидарность Арены»

    21.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В 2024 году начнется строительство межвузовского кампуса у «Солидарность Арены»

    О планах строительства масштабного студгородка стало известно еще в 2020 году, пишет 63.RU. Тогда же начали искать место для будущего кампуса и компанию, которая будет спонсировать возведение объекта. 

    Выбор пал на территорию у «Солидарность Арены». В планах начать стройку межвузовского кампуса в 2024 году, а ввести его в эксплуатацию в 2026-м.

    — Это будет международный кампус IT-направления на 5000 мест. Он станет частью университетского городка. Также здесь установят площадки по нескольким направлениям — машиностроение, космическая промышленность, медицина, — сообщили в областном министерстве развития экономики о будущем объекте.

    ТЭГИ:
    В 2024 году начнется строительство межвузовского кампуса у «Солидарность Арены»

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