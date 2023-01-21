О планах строительства масштабного студгородка стало известно еще в 2020 году, пишет 63.RU. Тогда же начали искать место для будущего кампуса и компанию, которая будет спонсировать возведение объекта.

Выбор пал на территорию у «Солидарность Арены». В планах начать стройку межвузовского кампуса в 2024 году, а ввести его в эксплуатацию в 2026-м.

— Это будет международный кампус IT-направления на 5000 мест. Он станет частью университетского городка. Также здесь установят площадки по нескольким направлениям — машиностроение, космическая промышленность, медицина, — сообщили в областном министерстве развития экономики о будущем объекте.