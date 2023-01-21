    Поиск

    Тольяттинца обвинили в организации финансовой пирамиды

    21.01.2023

    745

    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Тольяттинца обвинили в организации финансовой пирамиды

    Местный житель Тольятти обвиняется в организации деятельности по присвоению и растрате денежных средств, сообщает samara.kp.ru, ссылаясь на информацию от прокуратуры Самарской области. Уголовное дело уже направили в суд.

    По версии следствия, в 2019 году мужчина решил реализовать финансовую схему. Подозреваемый стал принимать сбережения с выплатой до 14,9 %. Пайщикам сообщали, что средства будут предоставлять другим лицам. Оказалось, что инвесторам не выдавали деньги, а договоры оформляли фиктивно. Жители вложили в пирамиду более 122 млн рублей. Полученные средства председатель присвоил и потратил на покупку земли.

    ТЭГИ:
    Тольяттинца обвинили в организации финансовой пирамиды

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами
    К такому договору пришли владелец торгового комплекса «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк») и российские структуры, которые ранее принадлежали […]

    Новости

    Самарские общественники контролируют качество сезонных работ на улично-дорожной сети, обновленной на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги»
    Обеспечение безопасного бесперебойного движения по улично-дорожной сети – одна из приоритетных задач городских властей и профильных служб, в зоне ответственности […]

    Новости

    В самарском Курумоче составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний за 2022 год
    При составлении сводной таблицы учитывались регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпании разделили на три группы: зарубежные и российские, выполнившие от 360 перелетов […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации