Местный житель Тольятти обвиняется в организации деятельности по присвоению и растрате денежных средств, сообщает samara.kp.ru, ссылаясь на информацию от прокуратуры Самарской области. Уголовное дело уже направили в суд.

По версии следствия, в 2019 году мужчина решил реализовать финансовую схему. Подозреваемый стал принимать сбережения с выплатой до 14,9 %. Пайщикам сообщали, что средства будут предоставлять другим лицам. Оказалось, что инвесторам не выдавали деньги, а договоры оформляли фиктивно. Жители вложили в пирамиду более 122 млн рублей. Полученные средства председатель присвоил и потратил на покупку земли.