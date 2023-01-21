В пятницу, 20 января, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Были озвучены результаты работы за 2022 год и оценены перспективы на текущий год, пишет sovainfo.ru.

Для создания устойчивой системы обращения с отходами в Самарской области успешно реализуется региональная составляющая федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Вопросы экологической повестки находятся на личном контроле главы региона Дмитрия Азарова.

— Если в начале 2019 года в Самарской области обрабатывалось не более 8 % твердых бытовых отходов, то к концу прошлого года на территории региона было собрано более 1,1 млн тонн отходов. Из них при плане в 37 % на обработку направлено 43,3 %. Регион перевыполнил все плановые показатели федерального проекта, – огласил успехи Виктор Кудряшов.

Таких результатов Самарской области удалось достичь за счет дополнительного ввода мощностей по обработке ТКО в период с 2019 по 2022 год в размере 350 тысяч тонн.

В начале 2019 года обработку отходов в регионе осуществляли три мусоросортировочных комплекса. С 2019 по 2022 год были введены три новых комплекса, за счет тарифа еще два, модернизированы ранее введенные.

В 2021-2022 годах в Самару, Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань с участием средств федерального и областного бюджетов было закуплено 2 195 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

На 2023 год запланирована модернизация объекта капитального строительства «Универсальный производственный комплекс» в Тольятти. В Сызранском районе планируется ввести в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн. Для достижения перспективных результатов в 2023-2030 годы в регионе планируется строительство пяти многофункциональных комплексов и трех экотехнопарков.