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    В небе над Самарской областью можно увидеть новогоднюю комету

    20.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В небе над Самарской областью можно увидеть новогоднюю комету

    Яркую комету под названием C/2022 E3 (ZTF) запечатлели самарские астрономы. Ее также окрестили «новогодней» за разноцветный след, пишет sovainfo.ru.

    Директор самарского клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал, что космический объект можно будет наблюдать и фотографировать в небе около двух недель. Специалист дал рекомендации, где и когда это лучше всего делать:

    — Наблюдать комету лучше всего за городом, подальше от фонарей и городской засветки, а также когда нет на небе Луны. Точки для наблюдений можно поискать по карте засветки, например, ightpollutionmap.info. Комету наблюдать лучше ближе к 1 февраля, за несколько дней до и несколько после. Именно в этот день комета будет пролетать на наименьшем расстоянии от Земли, а это наиболее благоприятные условия ее видимости. Для более точного поиска кометы на небе можно воспользоваться программами-планетариями, например, Stellarium или StarWalk2.

    ТЭГИ:
    В небе над Самарской областью можно увидеть новогоднюю комету

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