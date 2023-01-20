Одной из основных задач органов местного самоуправления глава Самары Елена Лапушкина считает поддержку инициатив населения, особенно когда это касается заботы о наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции.

В городе сейчас действует несколько добровольческих объединений, которые занимаются самой разной работой, формируя и отправляя на линию фронта посылки.

— Мы всегда готовы оказать поддержку таким инициативам, чтобы они развивались и дальше. Думаю, еще о множестве таких местных сообществ мы даже не знаем. В этом и есть сила русского характера – делать добрые дела, не кичиться этим, а делать от души и от сердца, — отметила Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

В пятницу, 20 января глава города посетила ТОСы Октябрьского района. Их активисты изготавливают блиндажные свечи, вяжут и шьют, покупая необходимый для этого материал, ткани и пряжу, а затем собирают продуктовые посылки и нужные бойцам вещи.

-Безусловно, все военнослужащие обеспечены всем необходимым со стороны министерства обороны. Кроме того, существенный вклад в обеспечение внес губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Но посылки, которые отправляют ребятам жители Самары, несут тепло родного дома, ощущение заботы. Каждый вклад бесценен: и носки, и перчатки, и шарф, и какие-то технические вещи, и письма со словами поддержки, — уверена Елена Лапушкина. — Все это важно, чтобы наши ребята на линии фронта знали и чувствовали, что здесь – их надежный тыл, что дома их поддерживают, любят и ждут. Как сказала одна из мастериц ТОСа №4 Татьяна Викторовна Тамаровская – «мы знаем, что все будет хорошо. И все посылки наши обязательно дойдут и подойдут ребятам — пусть ждут, а мы их ждем здесь».

Глава Самары подчеркнула, что искренне гордится и благодарит тех жителей Самары, кто от чистого сердца поддерживает наших ребят.

-Мы со своей стороны также стараемся вносить свой вклад, поддерживать семьи военнослужащих. Чтобы родные бойцов знали, что мы всегда рядом и готовы помочь в решении каких-то бытовых вопросов, а мужчины на передовой были спокойны, что об их родителях, женах и детях заботятся в их отсутствие, — заключила Елена Лапушкина.

Фото обложки: t.me/s/e_lapushkina