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    Глава Самары Елена Лапушкина посетила ТОСы Октябрьского района, которые оказывают помощь бойцам СВО

    20.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Глава Самары Елена Лапушкина посетила ТОСы Октябрьского района, которые оказывают помощь бойцам СВО

    Одной из основных задач органов местного самоуправления глава Самары Елена Лапушкина считает поддержку инициатив населения, особенно когда это касается заботы о наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции.

    В городе сейчас действует несколько добровольческих объединений, которые занимаются самой разной работой, формируя и отправляя на линию фронта посылки. 

    — Мы всегда готовы оказать поддержку таким инициативам, чтобы они развивались и дальше. Думаю, еще о множестве таких местных сообществ мы даже не знаем. В этом и есть сила русского характера – делать добрые дела, не кичиться этим, а делать от души и от сердца, — отметила Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

    В пятницу, 20 января глава города посетила ТОСы Октябрьского района. Их активисты изготавливают блиндажные свечи, вяжут и шьют, покупая необходимый для этого материал, ткани и пряжу, а затем собирают продуктовые посылки и нужные бойцам вещи.

    -Безусловно, все военнослужащие обеспечены всем необходимым со стороны министерства обороны. Кроме того, существенный вклад в обеспечение внес губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Но посылки, которые отправляют ребятам жители Самары, несут тепло родного дома, ощущение заботы. Каждый вклад бесценен: и носки, и перчатки, и шарф, и какие-то технические вещи, и письма со словами поддержки, — уверена Елена Лапушкина. — Все это важно, чтобы наши ребята на линии фронта знали и чувствовали, что здесь – их надежный тыл, что дома их поддерживают, любят и ждут. Как сказала одна из мастериц ТОСа №4 Татьяна Викторовна Тамаровская – «мы знаем, что все будет хорошо. И все посылки наши обязательно дойдут и подойдут ребятам — пусть ждут, а мы их ждем здесь».

    Глава Самары подчеркнула, что искренне гордится и благодарит тех жителей Самары, кто от чистого сердца поддерживает наших ребят. 

    -Мы со своей стороны также стараемся вносить свой вклад, поддерживать семьи военнослужащих. Чтобы родные бойцов знали, что мы всегда рядом и готовы помочь в решении каких-то бытовых вопросов, а мужчины на передовой были спокойны, что об их родителях, женах и детях заботятся в их отсутствие, — заключила Елена Лапушкина.

    Глава Самары Елена Лапушкина посетила ТОСы Октябрьского района, которые оказывают помощь бойцам СВО
    Глава Самары Елена Лапушкина посетила ТОСы Октябрьского района, которые оказывают помощь бойцам СВО

    Фото обложки: t.me/s/e_lapushkina

    ТЭГИ:
    Глава Самары Елена Лапушкина посетила ТОСы Октябрьского района, которые оказывают помощь бойцам СВО

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