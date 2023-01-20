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    В Самаре хотят восстановить озеро в парке «Молодежный» за 4,2 млн рублей

    20.01.2023

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    В Самаре хотят восстановить озеро в парке «Молодежный» за 4,2 млн рублей

    Объявлены торги на выполнение работ по проектированию восстановления озера и благоустройству прилегающей территории, сообщает информационный портал samara.kp.

    Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок. Все заявки будут приниматься до 6 февраля 2023 года. По контракту организация, выигравшая торги, должна будет разработать проектную документацию, выполнить услуги в области консервации, реставрации, ремонту, воссозданию городской ландшафтной архитектуры.

    За возрождение озера местные жители боролись уже давно. Сначала на его месте планировали поставить искусственный фонтан, но потом местная власть поддержала идею сохранения объекта. Так озеро смогло обрести шанс на вторую жизнь.

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    В Самаре хотят восстановить озеро в парке «Молодежный» за 4,2 млн рублей

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