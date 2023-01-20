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    Режиссер из Тольятти выиграл всероссийский фестиваль «Белая птица»

    20.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Тольяттинская теннисистка вышла во второй круг Australian Open

    Тольяттинец Филлип Ефимов получил диплом за лучшее режиссерское решение в короткометражном фильме «Правда, они красивые?», сообщает samara.kp.ru.

    Картина основана на реальных событиях из жизни режиссера. Главный герой фильма вместе с другом решают проследить за незнакомцем. Всё оказывается не так просто — слежка меняет самих героев, а также вскрывает более глубокие проблемы современного общества, где под присмотром оказываются все.

    Всё время, пока длится фильм, у зрителя создается впечатление, будто бы он сам наблюдает за передвижениями незнакомца.

    — Я подрабатывал официантом в одном из летних кафе Тольятти, собирая средства на поездку в столицу. А заодно — наблюдал за людьми. И заметил подозрительного мужчину, который все время ходил мимо. Мы с другом решили за ним проследить и даже начали воплощать эту идею в жизнь. Конечно, через какое-то время мы его след потеряли, но впечатления были очень неоднозначные. Частично они легли в основу фильма, — рассказал Ефимов.

    Филипп признается, что не питал особых надежд, отправляя дебютную работу на конкурс. Тем больше была его радость, когда пришло известие о победе.

    ТЭГИ:
    Режиссер из Тольятти выиграл всероссийский фестиваль «Белая птица»

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