Тольяттинец Филлип Ефимов получил диплом за лучшее режиссерское решение в короткометражном фильме «Правда, они красивые?», сообщает samara.kp.ru.

Картина основана на реальных событиях из жизни режиссера. Главный герой фильма вместе с другом решают проследить за незнакомцем. Всё оказывается не так просто — слежка меняет самих героев, а также вскрывает более глубокие проблемы современного общества, где под присмотром оказываются все.

Всё время, пока длится фильм, у зрителя создается впечатление, будто бы он сам наблюдает за передвижениями незнакомца.

— Я подрабатывал официантом в одном из летних кафе Тольятти, собирая средства на поездку в столицу. А заодно — наблюдал за людьми. И заметил подозрительного мужчину, который все время ходил мимо. Мы с другом решили за ним проследить и даже начали воплощать эту идею в жизнь. Конечно, через какое-то время мы его след потеряли, но впечатления были очень неоднозначные. Частично они легли в основу фильма, — рассказал Ефимов.

Филипп признается, что не питал особых надежд, отправляя дебютную работу на конкурс. Тем больше была его радость, когда пришло известие о победе.