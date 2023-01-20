21.01.2023
469
Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению Администрации городского округа Самара от 26.12.2022 № 1190 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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