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    Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению Администрации городского округа Самара от 26.12.2022 № 1190

    21.01.2023

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    Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению          Администрации городского округа Самара от 26.12.2022 № 1190 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

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    Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению Администрации городского округа Самара от 26.12.2022 № 1190

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