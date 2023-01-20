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    На всероссийском турнире по боксу среди юниоров победили спортсмены Самарской области

    20.01.2023

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    На всероссийском турнире по боксу среди юниоров победили спортсмены Самарской области

    В Тольятти состоялись всероссийские соревнования по боксу памяти Героя Социалистического Труда Николая Семизорова. На ринг вышли 89 спортсменов от 19 до 22 лет из Самарской области и еще 14 регионов нашей страны. Поединки продолжались в течение пяти дней в спорткомплексе «Акробат».

    В результате в финал выбились три боксера из сборной региона. В самой легкой весовой категории (до 51 кг) победу одержал воспитанник сызранской школы бокса, призер чемпионата Приволжского федерального округа Никита Неизвестных.

    В весе до 63,5 кг победил Ильдар Минсафин из Тольятти.

    Денису Герасимову из Жигулевска удалось выйти финал в самом тяжелом весе (свыше 92 кг), но одолеть соперника не получилось.

    Фото: МБУДО СШОР №11 «БОКС» Тольятти

    ТЭГИ:
    На всероссийском турнире по боксу среди юниоров победили спортсмены Самарской области

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