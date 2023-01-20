В Тольятти состоялись всероссийские соревнования по боксу памяти Героя Социалистического Труда Николая Семизорова. На ринг вышли 89 спортсменов от 19 до 22 лет из Самарской области и еще 14 регионов нашей страны. Поединки продолжались в течение пяти дней в спорткомплексе «Акробат».

В результате в финал выбились три боксера из сборной региона. В самой легкой весовой категории (до 51 кг) победу одержал воспитанник сызранской школы бокса, призер чемпионата Приволжского федерального округа Никита Неизвестных.

В весе до 63,5 кг победил Ильдар Минсафин из Тольятти.

Денису Герасимову из Жигулевска удалось выйти финал в самом тяжелом весе (свыше 92 кг), но одолеть соперника не получилось.

Фото: МБУДО СШОР №11 «БОКС» Тольятти