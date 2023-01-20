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    В аэропорту Курумоч прошли антитеррористические учения

    20.01.2023

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    В аэропорту Курумоч прошли антитеррористические учения

    В мероприятии участвовали сотрудники УФСБ России по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, управления Росгвардии по Самарской области и службы Центра транспортной и авиационной безопасности аэропорта Курумоч, сообщает информационный портал samaragis.

    На учениях были отработаны алгоритмы реагирования на террористические угрозы, связанные с обнаружением посторонних предметов, похожих на взрывные устройства, поступлением звонков по поводу обнаружения такого рода объектов и поиском подозреваемых в преступлениях.

    Фото: УФСБ России по Самарской области

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    В аэропорту Курумоч прошли антитеррористические учения

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