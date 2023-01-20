В мероприятии участвовали сотрудники УФСБ России по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, управления Росгвардии по Самарской области и службы Центра транспортной и авиационной безопасности аэропорта Курумоч, сообщает информационный портал samaragis.

На учениях были отработаны алгоритмы реагирования на террористические угрозы, связанные с обнаружением посторонних предметов, похожих на взрывные устройства, поступлением звонков по поводу обнаружения такого рода объектов и поиском подозреваемых в преступлениях.

Фото: УФСБ России по Самарской области