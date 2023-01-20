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    В Самарской области с 20 по 22 января пройдут масштабные рейды ГИБДД

    20.01.2023

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    В Самарской области с 20 по 22 января пройдут масштабные рейды ГИБДД

    В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут повсеместные проверочные мероприятия, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на региональное ГУ МВД.

    Главная цель рейдов — предотвращение ДТП с тяжкими последствиями и выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Всех участников дорожного движения призывают к ответственности и осторожности во время управления транспортными средствами.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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    В Самарской области с 20 по 22 января пройдут масштабные рейды ГИБДД

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