В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут повсеместные проверочные мероприятия, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Главная цель рейдов — предотвращение ДТП с тяжкими последствиями и выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Всех участников дорожного движения призывают к ответственности и осторожности во время управления транспортными средствами.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области