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    Самарские школьники и студенты могут подать заявки на участие в межрегиональном конкурсе «Картина с историей»

    20.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    Молодежь Самары и Самарской области приглашают присоединиться к шестому межрегиональному конкурсу видеопроектов на иностранных языках. Конкурс «Картина с историей» пройдет в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в Музей».

    В числе организаторов гимназия №13 Нижнего Новгорода, Нижегородский государственный художественный музей, кафедра иностранных языков Нижегородского института развития образования, Ассоциация городов Поволжья и администрация Нижнего Новгорода.

    Планируется, что конкурс поможет сформировать у молодежи интерес к изобразительному искусству благодаря активному взаимодействию с ним, в том числе – с использованием иностранного языка.

    Принять участие предлагается учащимся 8–11 классов общеобразовательных учреждений, студентам вузов и иных образовательных организаций городов России и зарубежья. Видеоролики создаются и озвучиваются на одном из пяти иностранных языков — английском, немецком, французском, испанском или итальянском — и сопровождаются субтитрами на родном языке. Тема конкурса – «Картина с историей». Общая длительность видеоролика — не более 4 минут.

    Как сообщают организаторы, конкурс состоится в три этапа. В ходе первого участники должны посетить музей изобразительных искусств своего города с целью более близкого знакомства с его экспозицией и выбора произведения для видеопрезентации, а также составить план работы над видеороликом (январь-февраль 2023 года).

    Во время второго этапа работы творческие группы, в которые помимо конкурсантов могут быть включены педагоги, должны организовать поиск необходимой информации и создание видеороликов (февраль-март 2023 года);

    В ходе третьего состоится определение победителей. Конкурсные видеоролики, присланные в оргкомитет, будут рассмотрены и проанализированы членами жюри в соответствии с прописанными требованиями (апрель 2023 года).

    Заявки на конкурс нужно выслать не позднее 20 марта 2023 года, от одного образовательного учреждения принимается по одной заявке. Представить видеоработы можно до 3 апреля 2023 года.

    Видеоролики рекомендуется направлять на один из следующих адресов электронной почты — olgashnaider yandex ru, irinalabutova gmail com или surganova 99@ yandex ru.

    Конкурсные видеоролики жюри будет оценивать до 20 апреля 2023 года. Награждение победителей и лауреатов проводится в течение двух недель после объявления результатов конкурса.

    Все конкурсанты получат сертификат участников конкурса, победители и лауреаты награждаются дипломами Ассоциации городов Поволжья и Нижегородского государственного художественного музея.

    Узнать более подробную информацию можно по телефонам 8-910-142-21-56, 8-903-602-81-32 и 8-906-353-19-27.

    ТЭГИ:
    Самарские школьники и студенты могут подать заявки на участие в межрегиональном конкурсе «Картина с историей»

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