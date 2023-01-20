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    В Тольятти изготовили оборудование для российского автомобильного бренда AURUS

    20.01.2023

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    В Тольятти изготовили оборудование для российского автомобильного бренда AURUS

    AURUS — первый российский бренд автомобилей категории люкс. Серийное производство моделей началось на заводе Ford Sollers в Татарстане в 2021 году. AURUS является официальным транспортным средством президента России.

    Как сообщается на официальном сайте Тольяттинского государственного университета, по заказу компании AURUS специалисты инновационно-технологического парка ТГУ спроектировали и выполнили две вырубные станции. Они нужны для пробивки отверстий в бамперах, где устанавливаются датчики парковки.

    – Такие отверстия можно формировать двумя способами: при отливке детали в пресс-форме, либо путем механической пробивки. Второй подход более гибкий, потому что при необходимости можно изменить место расположения датчика, а также диаметр отверстия под установку. Внести изменения в существующую пресс-форму сложно и затратно, — объяснил директор инновационно-технологического парка ТГУ Сергей Жученко.

    Изготовленные из АБС-пластика бамперы предназначены для автомобилей AURUS класса SUF.

    Фото: официальный сайт ТГУ

    ТЭГИ:
    В Тольятти изготовили оборудование для российского автомобильного бренда AURUS

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