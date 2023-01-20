20.01.2023
838
AURUS — первый российский бренд автомобилей категории люкс. Серийное производство моделей началось на заводе Ford Sollers в Татарстане в 2021 году. AURUS является официальным транспортным средством президента России.
Как сообщается на официальном сайте Тольяттинского государственного университета, по заказу компании AURUS специалисты инновационно-технологического парка ТГУ спроектировали и выполнили две вырубные станции. Они нужны для пробивки отверстий в бамперах, где устанавливаются датчики парковки.
– Такие отверстия можно формировать двумя способами: при отливке детали в пресс-форме, либо путем механической пробивки. Второй подход более гибкий, потому что при необходимости можно изменить место расположения датчика, а также диаметр отверстия под установку. Внести изменения в существующую пресс-форму сложно и затратно, — объяснил директор инновационно-технологического парка ТГУ Сергей Жученко.
Изготовленные из АБС-пластика бамперы предназначены для автомобилей AURUS класса SUF.
Фото: официальный сайт ТГУ
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев