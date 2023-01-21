Аналитический портал Transfermakt опубликовал рейтинг европейских команд, наиболее благоприятных для развития молодых футболистов. Самарские «Крылья Советов» заняли в нем 9-е место, сообщает информационный портал samara.kp.

Эксперты при составлении рейтинга исходили из двух факторов — это количество игроков до 23 лет, выходивших на игры в сезоне 2022 — 2023, и общая сумма проведенных на поле минут. Первое место по этим показателям у бельгийского «Андерлехта».

Всего в рейтинге присутствуют шесть бельгийских клубов, по одному — от Нидерландов и Португалии. Российский чемпионат представлен двумя командами. «Крылья Советов» в топе заняли девятое место, «Краснодар» же разместился на почетном втором месте.

Фото: ПФК «Крылья Советов»