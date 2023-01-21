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    «Крылья Советов» оказались в топ-10 европейского футбола по развитию молодых игроков

    21.01.2023

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    «Крылья Советов» оказались в топ-10 европейского футбола по развитию молодых игроков

    Аналитический портал Transfermakt опубликовал рейтинг европейских команд, наиболее благоприятных для развития молодых футболистов. Самарские «Крылья Советов» заняли в нем 9-е место, сообщает информационный портал samara.kp.

    Эксперты при составлении рейтинга исходили из двух факторов — это количество игроков до 23 лет, выходивших на игры в сезоне 2022 — 2023, и общая сумма проведенных на поле минут. Первое место по этим показателям у бельгийского «Андерлехта».

    Всего в рейтинге присутствуют шесть бельгийских клубов, по одному — от Нидерландов и Португалии. Российский чемпионат представлен двумя командами. «Крылья Советов» в топе заняли девятое место, «Краснодар» же разместился на почетном втором месте.

    Фото: ПФК «Крылья Советов»

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    «Крылья Советов» оказались в топ-10 европейского футбола по развитию молодых игроков

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